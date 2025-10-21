«Известия»: по всей России введут систему электронных платежек ЖКУ

В России произойдет масштабный переход на оплату коммунальных услуг в электронном формате через государственные цифровые платформы, пишет газета «Известия» со ссылкой на документ. Минстрой разработал законопроект с поправками в Жилищный кодекс, который предусматривает размещение платежных документов в двух системах одновременно — на портале «Госуслуги» и в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предоставление платежных документов в электронной форме будет считаться надлежащей доставкой, приравненной к получению бумажных квитанций. Новые нормы направлены на создание единой цифровой платформы для сферы ЖКХ в исполнение указаний президента Владимира Путина и поручений вице-премьера Марата Хуснуллина. При этом сохранится возможность оплачивать коммунальные услуги другими способами, включая получение бумажных платежек.

Зампред Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева подчеркнула, что инициатива снижает риски мошенничества и случаев краж квартир. Это возможно, когда жильцов нет дома, а неоплаченные квитанции продолжают копиться. Вместе с тем, заметила депутат, трудности могут возникнуть у пожилых граждан, не владеющих цифровыми навыками и электронными устройствами.

Директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко добавила, что решение о переходе на электронные платежки должно приниматься отдельно в каждом регионе и учитывать при этом уровень цифровизации и специфику населения.

Сейчас законопроект находится на стадии общественного обсуждения, рассказали «Известиям» в Минстрое. Минцифры также осведомлено о разработке инициативы.