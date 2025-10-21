Нарышкин: США готовы оказывать давление даже на партнеров

Ставка администрации президента США Дональда Трампа на силу предупреждает о готовности к жесткому давлению на всех политических игроков, не исключая партнеров. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ. Текст выступления размещен на сайте СВР.

«Мы наблюдаем, как Вашингтон то и дело грозит трехзначными пошлинами даже ближайшим союзникам,— сказал господин Нарышкин. —Или требует от страны — основательницы НАТО — Дании передать американцам ни много ни мало, а целую Гренландию».

Сергей Нарышкин подчеркнул, что грубое вмешательство США в дела других государств способно внести ситуативный хаос и в моменте «раскачать» целые регионы и страны.