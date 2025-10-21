В Ярославле осудили курьеров телефонных мошенников

Дзержинский районный суд Ярославля приговорил Владимира Реутова, Алексея Мочалова и Жыргалбека Асанова к различным срокам лишения свободы за участие в телефонных мошенничествах. Они действовали в качестве курьеров, которые забирали деньги у потерпевших. В январе-феврале 2023 года подсудимые, прибывшие из других регионов, обманули ярославских пенсионеров на сумму более 7 млн руб. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Неустановленные мошенники звонили пожилым жителям Ярославля, сообщая им о «родственнике в беде» или несанкционированном снятии денег с банковских счетов. Подсудимые приезжали по адресам, указанным кураторами, и получали деньги, передавая подложные документы от Центрального банка. Похищенные средства переводились на счета куратора, часть из них оставалась у курьеров.

Владимир Реутов признан виновным в десяти эпизодах мошенничества и приговорен к 7 годам лишения свободы. Алексей Мочалов получил 6 лет за пять эпизодов, а Жыргалбек Асанов — 4 года 3 месяца за два эпизода. Суд конфисковал мобильные телефоны подсудимых и удовлетворил гражданские иски четырех потерпевших на 3,5 млн рублей.

Антон Голицын