Миллионы школьников из разных стран прошли «Урок цифры» об ИИ-агентах

2,8 млн школьников из России и других стран стали участниками «Урока цифры» по теме «ИИ-агенты», разработанного Благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке Сбера и GigaChat. Кроме того, сотрудники банка провели 2 тыс. открытых уроков по этой теме в различных регионах страны с 22 сентября по 12 октября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

7 октября состоялся федеральный «Урок цифры», который провел вице-президент, директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко. Он рассказал, как искусственный интеллект меняет облик целых отраслей и повседневную жизнь.

«Цифровые компетенции становятся ключевым навыком для будущего поколения, а раннее знакомство с технологиями открывает перед детьми широкие возможности для профессионального роста. Увеличение числа участников проекта “Урок цифры” демонстрирует правильную траекторию развития образовательной системы. Когда миллионы школьников получают доступ к знаниям о передовых технологиях, это создает прочный фундамент для развития цифровой экономики и появления новых IT-специалистов, способных решать самые сложные задачи будущего»,— рассказал исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко назвал ИИ-агентов не просто технологией, а помощниками, которые активно применяются в различных отраслях: медицине, образовании, промышленности. «Важно, чтобы подрастающее поколение понимало, как эти технологии устроены и как с их помощью решать различные задачи. Наш совместный с Благотворительным фондом Сбербанка “Вклад в будущее” “Урок цифры” по теме “ИИ-агенты” охватил около 3 млн школьников — это отличный результат. Уверен, что в будущем часть ребят, прошедших этот урок, свяжут свою профессиональную жизнь с развитием ИИ-отрасли»,— добавил он.

«Урок цифры» по теме «ИИ-агенты» предназначен для широкой аудитории — детей с 1-го по 11-й класс, родителей и педагогов. С помощью видеоролика и игрового тренажера он простыми словами объясняет, как работают ИИ-агенты. Все прошедшие урок получили сертификат. Материалы урока доступны на сайте акции и после ее завершения.