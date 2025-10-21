Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Руководитель дома культуры стала временным главой Звериноголовского округа

В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области сменилось руководство. Временно исполняющей полномочия главы назначена Надежда Швидкая, ранее руководившая домом культуры в селе Звериноголовское, сообщает пресс-служба правительства региона.

Предыдущая глава округа Марина Панкратова досрочно покинула по собственному желанию. Звериноголовская окружная дума приняла ее отставку на заседании 20 октября. Марина Панкратова руководила муниципалитетом с февраля 2023 года, в том числе первые полгода в качестве временно исполняющей обязанности главы.

