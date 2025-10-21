В Челябинской области выдача кредитных карт за месяц сократилась на 8,6%

Жители Челябинской области в сентябре получили 30,8 тыс. новых кредитных карт. Это на 8,6% меньше, чем в августе, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране в прошлом месяце россиянам одобрили 1,2 млн карт с банковским лимитом. За месяц показатель упал на 8,9%. Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт была зафиксирована в Республике Крым (-13,8%), Москве (-12,6%), Оренбургской (-11,4%) и Новосибирской (-11,0%) областях, а также в Санкт-Петербурге (-10,9%). При этом объем лимитов по таким банковским продуктам, полученным россиянами в сентябре, сократился на 26,5% и составил 103,8 млрд руб.

Виталина Ярховска