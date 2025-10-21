В Ростовской области оценили ущерб после ночной атаки беспилотников

Муниципальные комиссии начали фиксировать масштаб ущерба, нанесенного жителям Ростовской области после ночных ударов БПЛА. На территории региона повреждены четыре многоквартирных и три частных дома, здание частного медцентра, пять торговых павильонов и 25 легковых авто. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Кроме того, из-за повреждения трансформаторной подстанции в хуторе Недвиговка Мясниковского района без света остаются около 3 тыс. жителей. В поселке Вороново Целинского района повреждена газораспределительная труба. От газа отключены 42 частных дома.

После того как саперы осмотрят места атаки, там начнутся аварийно-восстановительные работы. Господин Слюсарь пообещал сделать все возможное, чтобы помочь людям «вернуться к нормальной жизни».

В ночь на 21 октября над регионами России были сбиты 55 БПЛА. 34 из них — в небе над Ростовской областью. Под удар попал город Батайск, там повреждены торговые павильоны и несколько машин. Обломки сбитых БПЛА также обнаружены в Ростове-на-Дону. Пострадал мирный житель.