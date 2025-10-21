«Синара-Девелопмент» построила четвертый жилой комплекс в Новокольцовском

Компания «Синара-Девелопмент» сдала в эксплуатацию новый жилой комплекс в Новокольцовском районе на юго-востоке Екатеринбурга. Многоквартирный дом переменной этажности состоит из четырех секций. Общая площадь здания составляет более 25 тысяч квадратных метров.



Фото: Пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Всего возведено 399 квартир, все сдаются с чистовой отделкой, выполненной в нейтральных тонах. Продуманные планировки обеспечивают максимальную функциональность каждого квадратного метра как в студиях, так и в 1, 2, 3-комнатных квартирах. Выделенные ниши для шкафов и гардеробные позволяют правильно организовать пространство. Толщина наружных стен в 400 мм гарантирует высокие показатели шумо- и теплоизоляции.

Крупноформатные окна оснащены двухкамерными стеклопакетами и качественной фурнитурой с замками безопасности для детей. Лоджии оборудованы холодным остеклением в алюминиевом профиле. Системы отопления и электропроводки выполнены скрытым способом. Для удобства жильцов предусмотрена система автоматического сбора и передачи показаний счетчиков тепла и воды.

В доме и на прилегающей территории созданы комфортные условия для жизни. В каждом подъезде установлены бесшумные скоростные лифты. Продуманы индивидуальные кладовые, специальные помещения для хранения детских колясок, велосипедов и самокатов, а также комнаты гигиены для мам с маленькими детьми и лапомойка для животных.

Территория жилого комплекса закрыта для автомобилей и оборудована современной системой безопасности с панорамными видеокамерами, обеспечивающими круглосуточный мониторинг двора. Благоустроенная придомовая территория включает современную детскую площадку и уютные зоны отдыха, идеально подходящие для спокойного времяпрепровождения, чтения или творческих занятий.

«Синара-Девелопмент» активно ведет застройку в Новокольцовском. Четыре жилых комплекса уже сданы, еще два находятся в активной стадии строительства и будут готовы в 2025-2026 гг. Проектом района предусмотрено возведение двух детских образовательных центров, пяти детских садов и школы. Строительство первого детского сада уже идет, сдать его в эксплуатацию планируется в 2026 году. По мере строительства жилых комплексов в районе сразу формируется современная городская среда, необходимая для комфортной жизни», – сказал генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

