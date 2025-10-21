АвтоВАЗ планирует увеличить экспорт до 30 тыс. машин к 2027 году

АвтоВАЗ в этом году планирует поставить за границу более 20 тыс. автомобилей и машинокомплектов, сообщил президент компании Максим Соколов. Он также заявил, что к 2027 году АвтоВАЗ планирует увеличить экспорт продукции до 30 тыс. машин.

«Мы не снижаем свои экспортные отгрузки, несмотря на негативные макрофинансовые факторы»,— сказал господин Соколов на заседании комиссии Госсовета России по направлению «Международная кооперация и экспорт» (цитата по ТАСС).

В январе президент компании сообщал, что АвтоВАЗ экспортировал 21 тыс. автомобилей за 2024 год. Это в четыре раза больше показателя 2023 года. Он также заявлял о планах в 2025 году увеличить объем поставок машин за рубеж еще на 50%.