Дело о мошенничестве в отношении руководства АНО «Горький» передали в суд

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя АНО «Центр туризма и организации "Горький"» Глеба Коновалова в октябре 2025 года поступило в суд в Нижнем Новгороде. Согласно карточке дела, его и владельца ЧОП «Боец» Евгения Пономарева обвиняют в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ АНО «Горький» реализовывала проект «Новый городовой» в 2022-2024 годах

АНО «Горький» реализовывала в Нижнем Новгороде проект «Новый городовой»: с начала его действия в 2022 году организация выигрывала конкурс на получение субсидий как единственный претендент. В год на проект тратили около 60 млн руб., выделенных из городского бюджета.

В 2024 году Глеба Коновалова арестовали по обвинению в мошенничестве. Официальные структуры уголовное дело не комментировали. Telegram-каналы сообщали, что дело связано с проектом «Новый городовой»: якобы АНО «Горький» заключила договор на услуги с ЧОПом «Боец» по завышенной стоимости, а также похитила деньги, выделенные на консультационные, адвокатские услуги и пошив формы для городовых.

Как писал «Ъ-Приволжье», после возбуждения уголовного дела мэрия отказалась от поиска сторонних организаций для проекта «Новые городовой» через конкурс. Власти решили финансировать этот проект через субсидии своей автономной некоммерческой организации «Центр международного сотрудничества и туризма». Объем финансирования остался прежним — 60 млн руб. в год.

Галина Шамберина