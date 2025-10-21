В Ярославле на зиму запасут 60 тыс. тонн пескосоляной смеси

В Ярославле в этом году планируется запасти около 60 тыс. тонн пескосоляной смеси для обработки дорог и тротуаров зимой. Об этом сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Городские власти не откажутся и от применения противогололедных реагентов. «Горзеленхозстрой» заключил три контракта на их поставку — на 159 млн руб. у ООО ТД «Уральский завод противогололедных материалов» купят «Бионорд», который ранее неоднократно использовался на улицах. Еще два контракта на 65 млн руб. заключены с ООО «Транссервис» на покупку твердого противогололедного реагента. Данные об этом размещены на портале госзакупок.

Также специалисты «Горзеленхозстроя» проводят техническое обслуживание машин и переоборудуют технику для зимней работы. Устанавливаются зимние комплекты ковшей, щеток и разбрызгивателей.

Антон Голицын