Сербия и Венгрия подготовились к саммиту РФ—США

Президент Сербии Александр Вучич встретился в понедельник вечером в Будапеште с премьером Виктором Орбаном. О встрече с венгерским лидером, которого сербский президент считает близким другом, он договорился сразу после того, как стало известно о предстоящем саммите Россия—США в Будапеште. Горячо приветствовав саммит и назвав его «вероятно, важнейшим в истории XXI века», Александр Вучич попытался использовать предстоящую российско-американскую встречу в верхах и для решения острых энергетических проблем, с которыми сегодня столкнулся Белград. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич и Виктор Орбан (слева)

Фото: Grigory Sysoyev / Sputnik / AP Александр Вучич и Виктор Орбан (слева)

Фото: Grigory Sysoyev / Sputnik / AP

Александр Вучич, по собственному признанию, связался с Виктором Орбаном сразу после того, как президент США Дональд Трамп объявил на минувшей неделе о договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным встретиться в Будапеште, чтобы обсудить украинское урегулирование. В специальном интервью одному из сербских телеканалов президент Сербии не скрывал удовлетворения, что его «близкий друг Виктор Орбан получил возможность организовать, вероятно, самый значимый саммит в истории XXI века».

Констатировав, что главной темой российско-американской встречи в верхах в Будапеште будет украинская проблематика, Александр Вучич пообещал попытаться, чтобы «там была затронута и энергетическая ситуация в Сербии». Эта тема стала для Белграда крайне острой после недавнего введения американских санкций против сербской компании NIS, в которой большинство акций принадлежат российским структурам.

После встречи с венгерским премьером Александр Вучич подтвердил, что «энергетическая безопасность остается одним из наших приоритетов» и что с Виктором Орбаном он обсудил «стратегическое позиционирование Сербии и Венгрии, а также их совместный ответ на региональные вызовы». По признанию сербского президента, ситуация для его страны еще больше усложнилась как раз 20 октября, когда Совет ЕС высказался за запрет ввоза российского газа, включая и его транзит в третьи страны. Сопровождавший президента Вучича министр финансов Синиша Мали назвал это решение ЕС «катастрофическим для Сербии», ибо оно лишь усугубило ее положение после американских санкций NIS.

В этой связи сербские эксперты предполагают, что крупнейшая венгерская энергетическая компания MOL могла бы стать частью решения проблемы с санкциями NIS, что наверняка обсудили в Будапеште президент Сербии и премьер Венгрии. Источники “Ъ”, знакомые с позицией сербского руководства, говорят, что Сербию устроил бы вариант покупки части российского пакета акций NIS или венгерской MOL, или американцами, что позволит вывести сербскую компанию из-под санкций и существенно облегчит Белграду проблемы в энергетике.

Впрочем, важность блиц-визита Александра Вучича в Будапешт сербские эксперты видят не только в экономических интересах. «Тот факт, что предстоящий российско-американский саммит, который потенциально может изменить основы миропорядка после холодной войны, пройдет именно в нелиберальной Венгрии, не является позитивным знаком для сохранения либерального международного порядка и демократии. А это не может не соответствовать видению нелиберального порядка Александром Вучичем, и он может записать себе это в актив,— говорит эксперт Белградского центра политики в области безопасности Ивана Ранкович.— А с ростом значения Венгрии как международного фактора и Александр Вучич может получить в краткосрочной перспективе бенефиты от близких отношений с Венгрией Виктора Орбана».

Геннадий Сысоев