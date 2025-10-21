Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главу фермерского хозяйства из Мишкинского округа будут судить за мошенничество

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Курганской области завершил расследование уголовного дела 38-летнего предпринимателя из Мишкинского округа. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег (ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2020 году предприниматель предоставил в региональный департамент агропромышленного комплекса сведения, что на арендованном им участке площадью 650 га якобы проводятся культуротехнические работы. В рамках госпрограммы «Развитие АПК» ему выделили субсидии для компенсации части затрат в размере 3,3 млн руб. Похищенные средства глава крестьянского хозяйства легализовал с помощью фиктивных выплат зарплаты сотрудникам, переводов близким и обналичивания, после чего потратил на личные нужды.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по региону. Материалы дела направили в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска

