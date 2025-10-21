В Ижевске осудили подполковника полиции Заусалина за передачу данных банка МВД

Бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ижевску Павла Заусалина признали виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) за незаконную передачу информации из базы данных МВД. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

По данным СУ СКР, в 2020-2023 годах 37-летний Павел Заусалин передал своему другу персональную информацию четырех граждан из интегрированного банка данных МВД. Знакомый фигуранта использовал ее в своих целях, как сообщили в УФСБ, при подготовке к совершению иных преступлений.

Индустриальный райсуд Ижевска назначил подполковнику полиции три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, подсудимому запретили на два года занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями и функциями представителя власти в правоохранительных органах РФ.

UPD: Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, данный факт выявили оперативники собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками регионального УФСБ. Павел Заусалин был уволен из органов внутренних дел в августе 2025 года.