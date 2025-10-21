Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Новый лидер Японии — барабанщица в стиле хеви-метал»

Санаэ Такаити избрана первой женщиной — премьер-министром Японии: реакция мировых СМИ

Председательница Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити избрана премьер-министром, став первой женщиной на этом посту в истории Японии. Обозреватели отмечают широту кругозора госпожи премьер-министра, которая играла на ударных в любительских рок-группах, прямо заявляла о трудностях работы женщины в политической системе Японии, где все еще сильны гендерные стереотипы, и считает одним из своих кумиров Маргарет Тэтчер.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

The Japan Times (Токио, Япония)

Санаэ Такаити вошла в историю как первая женщина — премьер-министр Японии

Санаэ Такаити разрушила «стеклянный потолок» Японии, став первой женщиной — лидером страны. Депутаты парламента аплодировали Такаити во время ее голосования и приветствовали новым громом аплодисментов после избрания.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

У Японии новый лидер, и она — барабанщица в стиле хеви-метал

64-летняя Санаэ Такаити, выросшая недалеко от древней японской столицы Нара, не поддается навешиванию ярлыков. Когда-то она прямо говорила о трудностях работы женщины в японской политике, но теперь является лидером традиционалистской Либерально-демократической партии, в которой доминируют мужчины. Она выражала обеспокоенность зависимостью Японии от США, но также заявила, что надеется на тесное сотрудничество с президентом Трампом. Она — барабанщица-любитель, боготворящая такие группы, как Iron Maiden и Deep Purple, но при этом носит синие костюмы, отдавая дань уважения своему другому кумиру — бывшему премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Новому премьеру Японии нужно быстро приниматься за дело

Каких взглядов придерживается госпожа Такаити

Трудно переоценить символизм достижения Санаэ Такаити, которая стала первой женщиной — премьер-министром Японии, страны, которая постоянно занимает низкие позиции в глобальных рейтингах гендерного равенства, не в последнюю очередь в политике и бизнесе. Однако у нее очень мало времени, чтобы насладиться историческим назначением. Среди важных дел внутри страны — кризис стоимости жизни и растущее беспокойство по поводу миграции, которую многие считают единственным реальным решением надвигающегося демографического кризиса в Японии. А ее дипломатические навыки пройдут серьезную проверку на следующей неделе, когда Дональд Трамп прибудет в Токио с двухдневным визитом. Едва успеет она перевести дух, как ее ждет международный дебют на саммите АТЭС в Южной Корее.

Anadolu Ajansi (Анкара, Турция)

Консервативная «железная леди» Японии стимулирует рост за счет масштабных государственных расходов

Она выступает за расширение увеличения бюджета и мягкую денежно-кредитную политику как ключевые факторы роста и прибыли корпораций. Она заявляет, что ее цель — решение социальных проблем, развитие технологий, повышение занятости и сокращение долга посредством государственно-частных инвестиций и естественного роста налоговых поступлений. Аналитики отмечают, что Такаити поддерживает фискальную экспансию и ослабление иены, что, как ожидается, будет способствовать дальнейшему росту японского фондового рынка. Такаити поддерживала экономическую политику своего наставника, бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, которую называли «абэномикой».

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик

Новости компаний Все