«Новый лидер Японии — барабанщица в стиле хеви-метал»

Председательница Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити избрана премьер-министром, став первой женщиной на этом посту в истории Японии. Обозреватели отмечают широту кругозора госпожи премьер-министра, которая играла на ударных в любительских рок-группах, прямо заявляла о трудностях работы женщины в политической системе Японии, где все еще сильны гендерные стереотипы, и считает одним из своих кумиров Маргарет Тэтчер.

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Санаэ Такаити вошла в историю как первая женщина — премьер-министр Японии

Санаэ Такаити разрушила «стеклянный потолок» Японии, став первой женщиной — лидером страны. Депутаты парламента аплодировали Такаити во время ее голосования и приветствовали новым громом аплодисментов после избрания.

У Японии новый лидер, и она — барабанщица в стиле хеви-метал

64-летняя Санаэ Такаити, выросшая недалеко от древней японской столицы Нара, не поддается навешиванию ярлыков. Когда-то она прямо говорила о трудностях работы женщины в японской политике, но теперь является лидером традиционалистской Либерально-демократической партии, в которой доминируют мужчины. Она выражала обеспокоенность зависимостью Японии от США, но также заявила, что надеется на тесное сотрудничество с президентом Трампом. Она — барабанщица-любитель, боготворящая такие группы, как Iron Maiden и Deep Purple, но при этом носит синие костюмы, отдавая дань уважения своему другому кумиру — бывшему премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер.

Новому премьеру Японии нужно быстро приниматься за дело

Трудно переоценить символизм достижения Санаэ Такаити, которая стала первой женщиной — премьер-министром Японии, страны, которая постоянно занимает низкие позиции в глобальных рейтингах гендерного равенства, не в последнюю очередь в политике и бизнесе. Однако у нее очень мало времени, чтобы насладиться историческим назначением. Среди важных дел внутри страны — кризис стоимости жизни и растущее беспокойство по поводу миграции, которую многие считают единственным реальным решением надвигающегося демографического кризиса в Японии. А ее дипломатические навыки пройдут серьезную проверку на следующей неделе, когда Дональд Трамп прибудет в Токио с двухдневным визитом. Едва успеет она перевести дух, как ее ждет международный дебют на саммите АТЭС в Южной Корее.

Консервативная «железная леди» Японии стимулирует рост за счет масштабных государственных расходов

Она выступает за расширение увеличения бюджета и мягкую денежно-кредитную политику как ключевые факторы роста и прибыли корпораций. Она заявляет, что ее цель — решение социальных проблем, развитие технологий, повышение занятости и сокращение долга посредством государственно-частных инвестиций и естественного роста налоговых поступлений. Аналитики отмечают, что Такаити поддерживает фискальную экспансию и ослабление иены, что, как ожидается, будет способствовать дальнейшему росту японского фондового рынка. Такаити поддерживала экономическую политику своего наставника, бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, которую называли «абэномикой».

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик