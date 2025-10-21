Аэропорт Красноярска заплатит за попавшую в двигатель самолета птицу

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск авиакомпании «Россия» к Международному аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского о взыскании убытков за ненадлежащее наземное обслуживание.

Исковое заявление «Россия» подала в августе 2024 года. Согласно документу, при выполнении рейса по маршруту Красноярск — Минеральные Воды на этапе разбега для взлета в аэропорту Красноярска произошло попадание птицы в двигатель, но самолет продолжил полет в связи с отсутствием существенных отклонений в работе систем.

Осмотр лайнера в аэропорту Минеральные Воды показал, что столкновение с птицей привело к повреждению акустической панели. «Ввиду того, что ответчик не обеспечил предотвращение столкновения воздушного судна с птицами, нельзя признать, что обязательства по орнитологическому обеспечению безопасности полетов в районе аэропорта были выполнены надлежащим образом»,— указал истец.

Суд принял решение взыскать с аэропорта Красноярска в пользу авиакомпании «Россия» 4,1 млн руб. убытков и 43,6 тыс. руб. судебных расходов по оплате госпошлины.

Михаил Кичанов