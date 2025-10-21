Лидера Казанского ОПГ «Кинопленка» приговорили к 20 годам строгого режима

Верховный суд Татарстана назначил бывшему лидеру ОПС Эльфату Сунгатуллину 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 900 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Судом установлено, что осужденный совместно с сообщниками создал и руководил бандой «Бригада Ильфатея» в составе ОПС «Кинопленка». Летом 1997 года по его указанию было совершено покушение на двух человек, в период с 2003 по 2005 годы бандой были похищены товары на сумму более 2 млн руб. у ОАО «Холдинговая компания „Тасма“».

Господина Сунгатуллина задержали в ноябре 2023 года оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью в Ростове.

Верховный суд Татарстана признал 63-летнего Эльфата Сунгатуллина виновным в организации преступного сообщества, бандитизме, покушении на убийство двух лиц, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также хищениях имущества в особо крупном размере. Как «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Верховного суда Татарстана вину господин Сунгатуллин не признал.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Анна Кайдалова