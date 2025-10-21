«Ростелеком» объединил 27 российских аэропортов в виртуальную частную сеть

В Сибири «Ростелеком» реализовал масштабный проект для компании «Новапорт Холдинг», создав виртуальную частную сеть (VPN) для 27 аэропортов, расположенных во всех федеральных округах России. Все объекты холдинга, включая центральный офис, интегрированы в единое цифровое пространство, обеспечивающее полный спектр современных телекоммуникационных решений и высокую степень киберзащиты.

Услуга включает безопасный обмен данными между филиалами, используя технологии шифрования трафика и маскировку IP-адресов. Решение масштабируется и поддерживает дополнительные сервисы, такие как виртуальная АТС и видеонаблюдение.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наш корпоративный VPN обладает повышенным уровнем защиты данных благодаря применению надежных протоколов шифрования и индивидуальных учетных записей для каждого сотрудника. Сервис эффективно защищает от утечек и целевых кибератак, а также отличается высокой пропускной способностью, позволяя передавать любые объемы информации без потери скорости. Это особенно важно для крупных компаний с большим числом сотрудников».

Джавид Рзаев, заместитель генерального директора по ИТ «Новапорт Холдинг»:

«Этот проект призван повысить эффективность управления инфраструктурой нашей компании, обеспечить безопасный и быстрый обмен данными между подразделениями. Все наши объекты находятся в сотнях километров друг от друга, а виртуальная частная сеть позволит им работать синхронно и оперативно, способствуя высокому уровню организации авиалогистики».

Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:

«Услуга "Виртуальная частная сеть" — многофункциональный инструмент, который позволяет отслеживать действия пользователей, управлять их доступом к данным и предотвращать несанкционированное вмешательство. Он надежно защищает трафик от перехвата и утечек, обеспечивая безопасность важной информации даже при использовании личных устройств. Кроме того, с этим сервисом бизнес получает стабильную работу корпоративных систем, таких как CRM и электронная почта».

* * * ООО «Новапорт Холдинг» — крупнейшая сеть региональных аэропортов России, играющая важную роль в развитии транспортной инфраструктуры страны. Холдинг объединяет 28 аэропортов, включая 6 объектов, находящихся в совместном управлении с «Аэропортами регионов» через компанию АБС. Широкая география — от Калининграда до Магадана — делает ООО «Новапорт Холдинг» уникальным инфраструктурным оператором, который фактически связывает всю Россию. Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Новосибирской области. * * * ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и обслуживает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 13,4 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны с 49 млн абонентов) и платного телевидения (первое место с 11,8 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который занимает второе место среди крупнейших видеосервисов России по количеству платящих подписчиков. Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ. «Ростелеком» — признанный лидер в таких областях, как кибербезопасность, дата-центры и облачные сервисы, а также цифровизация регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других направлений. Компания последовательно работает над обеспечением технологического суверенитета, развивает собственное производство телеком-оборудования и разработку ПО, которые включены в отечественные реестры. Более 60 коммерческих ИТ-решений компании лидируют в своих рыночных сегментах.

