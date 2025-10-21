Более 100 человек и вертолет продолжают искать пропавшую туристку в Башкирии

В районе горы Большой Иремель продолжаются поиски пропавшей 43-летней туристски из Челябинска, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии. Она участвовала в туристическом слете по Уральским горам и отделилась от группы. После завершения маршрута все вернулись, кроме нее.

В поисках участвуют 104 человека и 20 единиц техники из Башкории и Челябинской области. Задействованы беспилотники МЧС, квадроциклы и кинологическая служба. Обследованы 27 км лесных троп вдоль реки Тыгын от Николаевки до горы Большой Иремель, а с стороны Челябинской области — 38 километров.

Для поиска привлечён вертолет Ка-32 государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Олег Вахитов