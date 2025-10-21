«Амтехнос» построит на площадке ОЭЗ в Томске производственный комплекс

Резидент особой экономической зоны «Томск» — инжиниринговая компания «Амтехнос» приступила к строительству административно-производственного здания площадью 600 кв. м на территории Южной площадки. После ввода в эксплуатацию первого корпуса здесь же будет построено еще одно здание площадью 1,4 тыс. кв. м, работы будут завершены в 2029 году, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На территории нового комплекса компания намерена запустить собственное производство оборудования для автоматизации и роботизации промышленных предприятий, а также разрабатывать программное обеспечение. «Запуск собственного производства позволит резиденту реализовывать полный цикл — от идеи до готового продукта и его обслуживания. В новом корпусе будет создано до 40 рабочих мест», — отметили в ОЭЗ.

ООО «Амтехнос» получило статус резидента особой экономической зоны в Томске в 2025 году. Компания реализует проекты по инжинирингу, поставке оборудования, а также систем управления технологическими линиями. Общество зарегистрировано в Томске в 2020 году. Владельцами, по данным ЕГРЮЛ, являются Артем Пьянков (90%) и Олеся Овчинникова (10%). По итогам 2024 года выручка компании составила 62,9 млн руб., чистая прибыль - 7,9 млн руб.

Лолита Белова