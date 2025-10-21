Нальчикский мясокомбинат выставил на торги долг на 122,7 млн рублей

Арбитражный управляющий Алим Кумышев выставил на торги дебиторскую задолженность Нальчикского мясоперерабатывающего комбината на сумму 122,7 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Продается право требования субсидиарной ответственности. Заявки на участие принимаются с 20 октября по 11 декабря 2025 года. Подведение итогов состоится 11 декабря в 14:00 по московскому времени. Первый день действует стартовая цена, затем каждые два дня она будет снижаться на 20%. После четвертого периода снижение продолжится с тем же шагом. Минимальная цена составит 5 тыс. руб. Торги пройдут в форме публичного предложения на площадке «Межрегиональная Электронная Торговая Система».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Нальчикский мясоперерабатывающий комбинат» зарегистрировано в 2010 году в городе Нальчик (КБР). Основной вид деятельности — переработка и консервирование мяса. Учредитель — Арсен Утижев. Уставный капитал компании — 253,6 млн руб.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики признал ООО «Нальчикский мясоперерабатывающий комбинат» банкротом в 2015 году по инициативе ОАО «Российский сельскохозяйственный банк». Позже с заявлением в суд о включении в реестр требований кредиторов в сумме 36 млн руб. обратилось АО «Росагролизинг». Однако суд отказал кредитору в удовлетворении требования. Общая сумма требований кредиторов должника в июне 2022 года составила 647 млн руб.

Тат Гаспарян