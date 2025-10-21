KGM притормозил в России

Корейская компания KGM отложила запуск производства кроссоверов в России. Сборку планировалось начать до конца 2025-го на заводе «Автотор» в Калининграде. Теперь сроки перенесены на 2026-й, и совсем не очевидно, что они будут реализованы. Причины не называются, пишет Autonews. KGM (бывший SsangYong) — единственный не китайский иностранный производитель, который продает автомобили с гарантией и обслуживанием в России официально. В линейке бренда четыре модели: кроссоверы Tivoli, Korando, Torres и внедорожник Rexton.

Пересмотреть сроки пришлось из-за слабых продаж, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «KG Mobility — наследник бренда SsangYong, там сменился собственник. То есть фактически это российский дистрибутор, который договорился с поставщиками и кривыми путями завозит к нам автомобили. Изначально предполагалось, что они в этом году продадут 20 тыс. машин. Когда-то бренд SsangYong примерно столько же и реализовывал в России. Но это были другие времена, другие цены и, в общем-то, немножко другие авто. В момент выхода бренда на наш рынок я сильно удивлялся этим наполеоновским планам, потому что продать 20 тыс., эксплуатируя лозунг "Настоящее корейское качество", это, конечно, благородная цель, но не при таких расценках. Было понятно, что гайки утилизационного сбора будут закручиваться, и появилась вполне логичная мысль, а почему бы не собирать эти автомобили на "Автоторе"? Такие переговоры велись с самого начала, до начала продаж. Однако при тех ценах, которые назначили за эти машины (самый дорогой Rexton стоил более 6 млн руб., а самая дешевая машина что-то в районе 4 млн руб.), было понятно, что столько не продать».

Мощности завода «Автотор» сейчас заняты сборкой сразу нескольких моделей из КНР. Кроме того, предприятие в начале 2024-го года запустило собственный бренд «Амберавто». KGM пока не выдерживает ценовой конкуренции, согласен эксперт портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев: «Конечно, год еще не закончился, но мы уже можем увидеть, что цель не достигнута даже близко. Это заставляет компанию менять свою стратегию развития, пересматривать стадии выхода на российский рынок, потому что локальная сборка действительно становится выгодной только при определенном объеме продаж.

В разрезе китайских конкурентов автомобили KGM сильно выделяются по цене. Потребитель уже не видит причин переплачивать за "корейца", потому что все-таки KGM, будем честны, это не Hyundai и не Kia.

Кроме того, этому бренду действительно тяжело конкурировать с "китайцами", особенно с моделями, которые собираются в России, с условным Haval. С отечественными марками такая же история, в том числе с китайским следом, речь о Tenet или "Москвиче". Если посмотреть с точки зрения калининградского партнера KGM, завода "Автотор", то у него есть проекты локализации автомобилей Jetour, Omoda, Baic. У предприятия уже достаточно загружено производство, и там заинтересованы в том, чтобы выпускать продукт максимально массовый».

В начале октября KGM скорректировала цены на свои модели, они выросли примерно на 150 тыс. руб. Самый бюджетный субкомпактный кроссовер марки Tivoli стоит 2,6 млн руб. Он имеет корни индийского производителя Mahindra & Mahindra.

