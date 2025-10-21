Крупнейший пермский курорт сменил гендиректора

Генеральным директором АО «Курорт Усть-Качка» стал Кирилл Толстой. Информация об этом размещена в базе «СПАРК-Интерфакс». Соответствующая информация в ЕГРЮЛ была внесена 20 октября. До него эту должность с 2023 года занимал Сергей Постников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Толстой ранее занимал должность генерального директора ООО «Санаторий “Демидково”» и покинул ее летом 2025 года.

Курорт «Усть-Качка» — многопрофильный оздоровительный комплекс, расположенный в одноименном поселении в Пермском районе. Входит в сеть отелей и курортов AMAKS Hotels & Resorts «Амакс», подконтрольную Валерию Гараеву, Александру Аспидову и Дмитрию Златкину. Бренд объединяет 30 гостиниц и санаториев в 20 регионах России и Республике Беларусь.

Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», выручка компании, управляющей курортом «Усть-Качка», за 2024 год увеличилась до 1,7 млрд руб., на 18,6%. В 2023 году выручка составляла 1,44 млрд руб. Прибыль достигла 223,9 млн руб., что на 45,2% больше, чем в 2023 году (154,2 млн руб.).