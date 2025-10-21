Более 50 мигрантов решили выдворить из РФ в Нижнем Новгороде за неделю

После рейда полиции, проведенного с 13 по 18 октября в Нижнем Новгороде, суды приняли решения о выдворении 51 мигранта. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 21 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция проверила места проживания мигрантов в Нижнем Новгороде

Полицейские проверили более 30 объектов — рынки, торговые центры, производственные объекты, торговые точки, места проживания и пребывания иностранцев. В результате выявили 139 нарушений миграционного законодательства.

На 77 мигрантов составили протоколы по ст. 18.8 (нарушение правил въезда либо режима РФ) и ст. 18.9 (несоблюдение принимающей стороной обязанностей, связанных с соблюдением условий пребываний иностранцев) КоАП РФ. К ответственности привлекли 24 иностранных гражданина. По ст. 18.10 (незаконное осуществление иностранцем трудовой деятельности в РФ) составили девять протоколов и еще пять — по ст. 18.15 (незаконное привлечение иностранца к трудовой деятельности).

В результате рассмотрения протоколов 30 иностранцам запретили въезд на территорию РФ.

Галина Шамберина