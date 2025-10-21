В одной из школ Владивостока обнаружили туберкулез

В школе № 82 в корпусе на улице Снеговой во Владивостоке выявили туберкулез. Его носителем стал педагог, о заболевании стало известно, когда учитель ушел на больничный. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Распространения туберкулеза среди учеников и персонала не произошло, заверили в администрации. На прошлой неделе в помещениях школы провели санитарную обработку.

Все, кто мог контактировать с заболевшим, проходят обследование. Ситуация находится под контролем администрации и компетентных органов, заключили в пресс-службе.