Суд отказал Михаилу Юревичу в иске на 120 млн рублей к Андрею Малахову и ВГТРК

Савеловский районный суд Москвы отказал бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании 120 млн руб. с телеведущего Андрея Малахова и создателей телешоу «Малахов». Решение принято 20 октября. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Иск от имени Михаила Юревича, который объявлен в международный розыск, поступил в суд в июне 2024 года. Поводом для заявления стал выпуск телешоу Андрея Малахова под названием «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика», который вышел на канале «Россия 1» 15 апреля прошлого года.

Ответчиками кроме телеведущего выступали челябинский журналист Андрей Корецкий ООО «ТВ Хит продакшн», сетевое издание «Смотрим» и учредитель этих компаний ФГУП «Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания». Изначально сумма иска составляла 100 млн руб., но впоследствии увеличилась до 120 млн руб.

Адвокат Михаила Юревича Игорь Трунов сообщил в своем telegram-канале, что будет обжаловать решение Савеловского суда.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Центральный районный суд Челябинска 8 мая по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства акции АО «Макфа» и другие активы, бенефициарами которых истец считает бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. В январе 2025 года суд взыскал с бывших владельце и членов их семьи еще 20 млрд руб., полученных в качестве дивидендов от бизнеса.