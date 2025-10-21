Саратовские ученые создали безопасную печь для сжигания отходов

В Саратове ученые разработали экологически безопасную печь для сжигания твердых отходов, включая промышленные и медицинские. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. (СГТУ).

К главным особенностям разработки можно отнести возможность переработки твердых отходов разной степени горючести, в том числе трудносжигаемых, устранение экологически вредных компонентов в газовых выбросах. Твердый зольный остаток можно задействовать в качестве удобрения на сельскохозяйственных полях.

Специальная печь способствует существенному сокращению выбросов диоксида углерода при сжигании отходов и качественного топлива в теплоэнергетических установках. Ученым СГТУ ее помогли разработать специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского и Научно-исследовательского института технологий органической, неорганической химии и биотехнологий.

Павел Фролов