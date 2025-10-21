Совладелец рынка в Заостровке возглавил фонд «Добровольцы Донбасса»

Президентом общественного благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса» стал Вячеслав Зубков, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс» от 20 октября. С момента основания организации в 2022 году ее руководителем был Вячеслав Лучников. В этом году господин Лучников был выдвинут кандидатом в губернаторы Прикамья от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», однако не прошел муниципальный фильтр.

Вячеслав Зубков — известный пермский бизнесмен, один из акционеров овощного рынка в Заостровке. Он владеет 5,56% ООО «Оптово-продовольственный рынок “Прикамье”».

Помимо «Технобетона», господин Зубков является совладельцем еще двух ООО: «Кафе “Мечта”», «Квинто». Все эти компании занимаются управлением недвижимым имуществом. Также является вице-президентом федерации самбо РФ.

Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» был учрежден в Перми весной 2022 года. Организация собирает пожертвования, закупает продукты питания, технику, включая квадрокоптеры, рации, и амуницию, которые затем отправляет добровольческим подразделениям в зону спецоперации ЛНР и ДНР.