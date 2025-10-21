В Кунгуре вынесли приговор обвиняемым в покушении на убийство несовершеннолетних

Кунгурский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих ранее судимых местных жителей. Они признаны виновными в покушении на убийство малолетних и покушении на умышленное уничтожение и повреждение имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Судом установлено, что в марте 2025 года после употребления спиртного, на почве неприязненных отношений со своим знакомым и его супругой, злоумышленники подожгли частный жилой дом, в котором на тот момент находились дети 12 и 7 лет. Пожар потушила мать детей, а дети сумели выбраться на улицу через окно.

При этом подельники не остановились на достигнутом. Позднее они попытались также сжечь автомобиль потерпевших.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил каждому из виновных наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил.