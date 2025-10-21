В Новотроицке проводят проверку в связи с возгоранием пассажирского автобуса

Следователи СКР и прокуратура Оренбургской области организовали проверку по факту возгорания пассажирского автобуса в городе Новотроицке. Об этом сообщают региональные СУ СКР и прокуратура.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации ведомства, 21 октября на ул. Ломоносова загорелся пассажирский автобус «ПАЗ». В результате происшествия пострадавших нет.

Следственные органы организовали доследственную проверку по признакам преступления по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи устанавливают причину возгорания, опрашивают очевидцев и выполняют комплекс проверочных мероприятий. Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки.

Руфия Кутляева