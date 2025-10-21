Экс-директор пермского НПО «Искра» возглавил «Редуктор-ПМ»

Сергей Юрасов, занимавший до недавнего времени должность генерального директора ПАО «НПО “Искра”», с 21 октября назначен гендиректором АО «Редуктор-ПМ». По данным источников, сегодня он был представлен в новой должности коллективу предприятия.

Фото: Владимир Ламзин Сергей Юрасов

Фото: Владимир Ламзин

Стоит отметить, что предыдущий руководитель «Редуктор-ПМ» Александр Попов пробыл на этой должности чуть больше четырех месяцев. Сергей Юрасов возглавлял НПО «Искра» с конца 2020 года.

АО «Редуктор-ПМ» — одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий. Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолетов серии для различных модификаций Ми-8/17 и Ми-28, а также Ми-26Т. С 2018 года АО не раскрывает финансовую отчетность. Предприятие входит в структуру холдинга «Вертолеты России», которое является подразделением ГК «Ростех».