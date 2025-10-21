В Ярославле сбили 16-летнюю девочку

В Ярославле вечером 20 октября на улице Елены Колесовой сбили ребенка 2009 года рождения. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

Авария зафиксирована в 18:52 в районе заправки, напротив дома № 42. По информации полицейских, за рулем автомобиля Datsun находился водитель 2003 года рождения. Результатом ДТП стала госпитализация пострадавшей.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в УМВД.

В ведомстве призвали родителей обсудить с детьми вопросы безопасного перехода дороги, а водителей — снижать скорость перед пешеходными переходами.

Алла Чижова