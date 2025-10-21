В Оренбуржье водитель автомобиля «ГАЗ» сбил пешехода на автодороге М-5 «Урал»
171 километре автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» около с. Краснощеково произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, ночью 25-летний водитель автомобиля «ГАЗ» двигался по автодороге Оренбург — Орск со стороны Орска в сторону Оренбурга. Он «допустил наезд на 48-летнего пешехода, который двигался по проезжей части дороги навстречу движению автомобиля».
В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.