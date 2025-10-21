Заподозренный в коррупции бывший вице-мэр Челябинска погиб на СВО

Бывший вице-мэр Челябинска и председатель комитета градостроительства и архитектуры Сергей Репринцев погиб в зоне СВО. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на другого участника военной операции и друга бывшего чиновника.

По словам собеседника издания, прощание с бывшим вице-мэром состоится 23 октября. В ритуальной компании подтвердили журналистам факт гибели господина Репринцева.

В апреле 74.ru писал, что Сергей Репринцев подписал контракт после ареста по делу о взятке. Чиновника обвиняли в незаконном получении 10 млн рублей. По информации издания, еще в начале года о приостановке предварительного следствия и отправке фигуранта на СВО ходатайствовал начальник пункта отбора на военную службу в Челябинске. СКР отказал в удовлетворении ходатайства, но позднее областной суд отменил решение ведомства.