Инвесторы готовы выкупить новые облигации ЮГК на 40 млн долларов

ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) объявило о закрытии книги заявок на размещение новых облигаций выпуска серии 001Р-05. Инвесторы готовы выкупить ценные бумаги на 40 млн долларов, сообщает пресс-служба ЮГК.

По итогам букбилдинга ставка купона установлена на уровне 9% годовых. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ИБ Синара и Совкомбанк. Торги облигациями на Московской бирже начались 20 октября. Номинал бумаги составляет 100 долларов, купоны будут выплачиваться ежемесячно до октября 2027 года. Доходность по цене последней сделки первого дня торгов оказалась на уровне почти 9,5%.

Виталина Ярховска