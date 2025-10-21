Первые 100 тыс. т кукурузы собрали липецкие аграрии

По данным на 20 октября в Липецкой области намолотили 125 тыс. т кукурузы. Средняя урожайность составила 101,5 ц/га. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кукуруза — последняя из зерновых и зернобобовых культур, которую предстоит обмолотить липецким аграриям. В этом году ее посевы заняли около 74 тыс. га пашни. Уборка культуры на зерно идет в 15 районах и округах региона. Лидирует по урожайности Измалковский округ — там с одного гектара получают более 140 ц.

К обмолоту кукурузы в этом году приступили позже, чем в прошлом, сообщили в министерстве сельского хозяйства Липецкой области: уборка только набирает обороты. «Главное, чтобы погода позволила собрать урожай в полном объеме с минимальными потерями»,— отмечают в минсельхозе.

«Региональные министерства и ведомства держат на постоянном контроле ход полевых работ и готовы оперативно реагировать на возникающие вопросы для успешного завершения сельскохозяйственного сезона»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Общий сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе этом году уже превысил 3,5 млн т.