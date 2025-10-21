РИА «Новости»: потребление алкоголя в России упало до минимума с 1999 года

В сентябре россияне стали пить меньше алкоголя — потребление сократилось до 7,84 л на душу населения. Это минимум с 1999 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Агентство указывает, что данные об обороте алкоголя до 2008 года учитывают только официальные продажи в магазинах. В 1990-х годах нелегальный рынок был более востребован покупателями. В отдельные годы он занимал две трети в продажах.

По данным ЕМИСС, в сентябре москвичи в среднем выпивали по 4,91 л алкоголя, жители Санкт-Петербурга — 6,55 л. Выше показатели в Свердловской (10,49 л) и Новосибирской (8,83 л) областях. Меньше всего алкоголя употребляют в Чечне — 0,13 л, и Ингушетии — 0,62 л.