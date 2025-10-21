В Воронежской области при атаке БПЛА повреждено промышленное сооружение

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА на регион. По его словам, средства ПВО уничтожили девять беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал.

Дроны атаковали пять районов области. «В одном районе поврежден элемент промышленного сооружения», — сообщил чиновник, не приведя подробностей. В предыдущем посте он указывал, что «обломки БПЛА незначительно повредили элемент промышленного сооружения».

Минобороны РФ отчитывалось об уничтожении 55 БПЛА над шестью российскими регионами прошлой ночью.