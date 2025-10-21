«Впереди большая битва на дипломатическом фронте»

Госдепартамент США вслед за российским МИД прокомментировал телефонный разговор Марко Рубио и Сергея Лаврова. В Москве назвали общение госсекретаря и министра иностранных дел конструктивным диалогом. Их личная встреча ожидалась 23 октября, однако CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщает, что она пока отложена. Причины неизвестны, но один из источников издания предположил, что у дипломатов разные ожидания по возможному завершению конфликта. Дональд Трамп также сделал ряд очередных заявлений на тему Украины. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что четкий план переговоров в Будапеште на сегодняшний день отсутствует.

Сергей Лавров и Марко Рубио поговорили по телефону. Можно сказать, что подготовка к российско-американскому саммиту в Будапеште официально началась. Правда, конкретики пока нет никакой. Дональд Трамп вновь сделал много разных заявлений, однако все это уже было и никакой новизны не содержит. В частности, президент США назвал одной из причин отсутствия мирного решения конфликта — личную ненависть между лидерами России и Украины. Из более осязаемых действий можно выделить отказ американцев поддержать европейские планы дальнейшего использования замороженных активов РФ для помощи Киеву. Это логично связать с предстоящими большими переговорами в столице Венгрии. Однако информация эта также неофициальная. Сейчас вообще очень много разных версий озвучивается в СМИ. В этом видится явное желание подпустить тумана накануне мероприятия и сбить с толку наблюдателей, пустить их по ложному пути, создать интригу. Но, скорее всего, идет тестирование общественного мнения, что может говорить об отсутствии какого-либо согласованного решения.

Что касается Европы, то 19-й пакет антироссийских санкций буксует. Лидеры сообщества намерены собраться в ближайшее время, чтобы определиться с дальнейшей стратегией. Особенно интересна роль Венгрии в нынешних условиях. Виктор Орбан получил серьезную поддержку со стороны 47-го президента Соединенных Штатов. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто отправляется в Вашингтон. С высокой долей вероятности речь пойдет в первую очередь об организации переговоров Путина и Трампа. Впереди большая битва на дипломатическом фронте. Ее результат неочевиден.

Американскому лидеру очень хочется поскорее решить вопрос, но даже ему не все под силу. Теоретически Вашингтон, наверное, может продавить Владимира Зеленского, однако есть много «но».

Здесь и поддержка Украины лидерами Старого Света, и общественное мнение в самих США: американцы как минимум неоднозначно отнесутся к возможной сдаче Украины. Нельзя исключать, что с помощью Орбана Трамп попытается повлиять на ЕС, попробовав расколоть сообщество, дабы там смягчили свою позицию. К слову, у Зеленского с венгерским премьером отношения в последнее время также не складываются. Но пока все же кажется, что Виктор Орбан вряд ли может претендовать на лидерство в изменении политики Евросоюза. При этом не секрет, что Трампа не устраивают его нынешние европейские союзники, но других-то пока что нет. Как бы не получилось так, что по сравнению с Украиной даже Ближний Восток покажется меньшей проблемой. Между тем там тоже мир настолько хрупкий, что может в любой момент рассыпаться. Окончательного успеха пока еще нет нигде. Есть лишь заявка на него, но это еще не победа, это во-первых. А во-вторых, так может показаться, что четкой стратегии по Украине у нынешней республиканской администрации США по-прежнему нет. Есть новый популярный термин «качели Трампа», суть объяснять не надо, ибо и так все понятно.

Дмитрий Дризе