Бывший владелец IT-компании создал личный фонд для управления активами

Николай Кузнецов, бывший владелец и гендиректор IT-компаний, создал личный фонд «Херес». Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Фонд создан для деятельности по управлению активами, он был зарегистрирован 20 октября.

Николай Кузнецов — генеральный директор и совладелец IT-компании ООО «Лайн Апп», а также бывший совладелец ООО «Кидс Аппс» и ООО «Рефрэш», которая занимается разработкой и продвижением мобильного приложения «GPS-трекер для ребенка “Где мои дети”».