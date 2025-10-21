В Саткинском районе в ДТП с лесовозом погибла 12-летняя школьница

На трассе в Саткинском районе Челябинской области лесовоз на мокрой дороге столкнулся с легковым автомобилем. Водитель и 12-летняя пассажирка последнего погибли, сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 8 часов 21 октября на 286 км автодороги Бирск — Тасбута —Сатка. По предварительным данным, 57-летний водитель грузового автомобиля Shacman с полуприцепом (пустой лесовоз) во время спуска на мокром асфальте не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения в запрещенном месте и снес встречный автомобиль Hyundai ix35. Водительница легковой машины 58 лет и 12-летняя пассажирка скончались на месте происшествия.

Сотрудники МЧС провели деблокации погибших из сильно покореженного автомобиля. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа Саткинского отдела полиции.