Умер глава удмуртского отделения Всероссийского общества глухих Валерий Крылов

После продолжительной болезни скончался член центрального правления Всероссийского общества глухих (ВОГ), заместитель председателя удмуртского отделения организации Валерий Крылов. Ему было 67 лет. Об этом сообщается на странице республиканского отделения во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Всероссийское общество глухих Фото: Всероссийское общество глухих

На сайте ВОГ указано, что инвалид с детства по слуху Валерий Крылов родился в 1958 году в семье рабочих в Волчанске Свердловской области. В 1970 году поступил в восьмой класс в школу-интернат для слабослышащих детей в Сарапуле. После окончания образовательного учреждения работал на различных предприятиях в городе, параллельно закончил вечернюю школу. Членом правления ВОГ Валерий Крылов являлся с 1975 года.

В 1987 году он закончил Ленинградский восстановительный центр (ЛВЦ) ВОГ по специальности «Правоведение и учет» в системе социального обеспечения. С 1987-го по 1994 годы работал юрисконсультом в юридическом отделе НПО «Буммаш». С апреля 1994 Валерий Крылов являлся директором ДК «Родина» удмуртского отделения ВОГ.

В июле 2011 года Валерия Крылова на внеочередной конференции избрали председателем удмуртского отделения ВОГ. Он возглавлял организацию 13 лет, до 2024 года. После этого Валерий Крылов стал членом центрального правления ВОГ и зампредседателя реготделения.

«При нем открылось швейное производство, создали обучение глухих ребят в ИжГТУ, появилась православная община глухих, проводили такие мероприятия, как Международные парадельфийские игры, Чемпионат России по керлингу, Всероссийская спартакиада и т. д.»,— пишет удмуртское отделение.

О дате, времени и месте прощания будет сообщено позже.