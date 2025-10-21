Владельца тюбинговой трассы в Башкирии будут судить за травмы ребенка

Прокуратура Баймакского района направила в районный суд уголовное дело в отношении местного предпринимателя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как сообщили пресс-службы управления СКР по Башкирии и республиканской прокуратуры, в январе сотрудник базы отдыха допустил двоих детей, включая 4-летнего ребенка, на тюбинг без сопровождения взрослых. При подъеме по канатной дороге тюбинг не отцепился от крепления, и ребенок оказался зажат между элементами конструкции. Ребенок получил травмы, а свидетель, пытавшийся помочь, лишился фаланги пальца.

Обвиняемый признал вину и частично возместил вред.

Олег Вахитов