Суд огласил приговор саратовцу за нападение на сотрудника ППС с костылем

Суд вынес приговор в отношении 28-летнего жителя Саратова по уголовному делу о нападении на сотрудника ППС (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, утром 14 сентября сотрудник ППС пресекал совершение нетрезвым фигурантом административного правонарушения по ст. 20.21 КоАП РФ, а тот ударил его костылем по туловищу как минимум два раза. Произошло это у дома № 51 по улице Емлютина.

По решению суда фигурант получил 2,5 года принудительных работ. С его заработной платы удержат 10% в доход государства.

Павел Фролов