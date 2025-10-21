Здание минобра в Ярославле продают через публичное предложение

Историческое здание на улице Советской, 7 в Ярославле выставлено на продажу за 50 млн руб. посредством публичного предложения. Информация размещена в ГИС «Торги».

Ранее объект культурного наследия «Дом Бухарина», в котором находилось министерство образования региона, продавали за 100 млн руб., однако аукцион не состоялся.

Теперь особняк 1905 года постройки продается по публичному предложению. Максимальная цена осталась 100,2 млн руб., но минимальная снижена до 50 млн 109 тыс. 381 руб. Шаг понижения определен в 10 млн руб.

Условия аукциона прежние: продается здание площадью 556 кв. м и земельный участок в 778 кв. м. Заявки принимаются до 24 ноября, а сам аукцион может пройти 27 ноября на площадке Российского аукционного дома.

Антон Голицын