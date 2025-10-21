В Нью-Йорке разрушается 102-этажный небоскреб на «улице миллионеров»

В Нью-Йорке начал разрушаться недавно построенный жилой 102-этажный дом. Предполагаемая причина — измененный состав бетона, использованного при строительстве. Зданию нужна реновация, иначе оно станет непригодным для жизни и опасным для пешеходов, пишетThe New York Times.

Жильцы рассказывают, что здание покрыто трещинами, через потолки в некоторых местах просачивается вода, а лифты постоянно ломаются. Из судебных материалов, а также из частной переписки жильцов и застройщиков, следует, что причина капитальных проблем —- белый фасад здания, на котором настаивал девелопер Гарри Маклоу.

«Бетон обычно приобретает серый оттенок из-за оксидов железа в цементе. Изменение состава компонентов может повлиять на его прочность, цвет и эксплуатационные характеристики»,— пишет NYT.

Жильцы начали жаловаться на проблемы еще в 2017 году. В 2021 году они подали первый иск и потребовали компенсацию в размере $165 млн.

Башня по адресу Парк-авеню, 432 должна была стать самым высоким жилым зданием в мире. Небоскреб был спроектирован как «жемчужина» улицы миллиардеров в Нью-Йорке. Среди известных жильцов башни — финансист Льюис Сандерс и саудовский миллиардер Фаваз Аль-Хокайр.