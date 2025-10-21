В Новой Зеландии более 10 тысяч домов остались без света из-за шторма

Из-за ливней и сильного ветра на Северном острове Новой Зеландии закрыты детские сады и школы, перекрыта часть автомагистралей. Более 10 тыс. домов остались без электричества, сообщает местная радиостанция Radio New Zealand (RNZ).

По данным станции, один мужчина погиб из-за упавшей на него ветки на горе Виктория в Веллингтоне, столице Новой Зеландии. Авиакомпания Air New Zealand ночью приостанавливала полеты в городской аэропорт. В регионе Вайрарапа остановлено автобусное сообщение, а власти призывают людей оставаться дома. В округах Южная Вайрарапа, Картертон и Мастертон повалены деревья.

По прогнозу государственной метеослужбы шторм продлится до конца недели. В Веллингтоне зафиксированы порывы ветра 33 м/с, а на некоторых участках его скорость достигала 39 м/с.