Колею на Московском шоссе в Самаре объяснили отсутствием «зеленой волны»

На процессе по делу об устранении дефектов Московского шоссе в Самаре эксперт назвал причину образования колеи на проезжей части. Она связана с отсутствием так называемой «зеленой волны», «при которой исключаются постоянные длинные пробки», когда «система светофоров обеспечивает наиболее рациональное время цикла работы» световых сигналов. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно заключению эксперта, из-за отсутствия «зеленой волны» на Московском шоссе стала нормой ситуация, когда машины быстро набирают скорость, а затем резко тормозят при переключении сигнала светофора с зеленого на красный свет. Это привело «к быстрому повышенному истиранию асфальтобетонного покрытия и колее», говорится в документе. Таким образом, колея на Московском шоссе не относится к недостатку выполненных работ, который должен быть устранен подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.

Процесс по устранению колеи на Московском шоссе проходит в Арбитражном суде Самарской области с апреля 2022 года. Истец в лице регионального минтранса пытается доказать, что дефекты на проезжей части образовались из-за некачественного ремонта дороги подрядчиком ООО «СамараТрансСтрой». Чиновники требуют от компании устранить дефекты дорожного покрытия.

К разбирательству привлекли экспертов, и на основании их заключения суд пришел к выводу, что подрядчик невиновен в образовании колеи и устранять ее не должен. В итоге в октябре 2025 года областному минтрансу было отказано в иске к ООО «СамараТрансСтрой».

Георгий Портнов