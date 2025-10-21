В Ленинградской и Псковской областях изменены маршруты некоторых поездов

В Ленинградской и Псковской областях временно изменено расписание и маршруты некоторых пассажирских поездов. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, решение принято «по техническим причинам».

Изменения коснулись поездов №810 «Ласточка» Псков — Санкт-Петербург и №809 «Ласточка» Санкт-Петербург — Псков. Теперь они будут проходить через станции Батецкая и Дно, что увеличит время в пути.

Также изменен маршрут пригородного поезда №6507 Луга — Псков, который теперь будет следовать через станцию Дно.