Биннофарм Групп — победитель в номинации Regulatory strategy of the year премии Eurasian Pharma Awards

Международная фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» получила престижную премию Eurasian Pharma Awards, став победителем в номинации Regulatory strategy of the year. Награда вручается компании, которая реализовала успешную стратегию расширения своего присутствия на рынках ЕАЭС и зарубежных стран.

«Биннофарм Групп» активно усиливает свои позиции в РФ и за рубежом, и благодаря реализации стратегии международной экспансии, с начала 2025 года компания получила около 40 регистрационных удостоверений (РУ) на собственную продукцию в странах ЕАЭС и ближнего зарубежья: РФ, Азербайджане, Беларуси, Молдове, Монголии, Туркменистане, Таджикистане и Узбекистане. Регистрационные процедуры, соответствующие требованиям ЕАЭС и национальным стандартам, успешно завершены для ключевых направлений компании: антибактериальные средства, а также лекарства для лечения заболеваний сердца, крови, ЖКТ и др.

«Мы выстроили четкую систему подготовки и регистрации препаратов, что позволяет быстро выводить их на рынок и обеспечивать пациентов необходимыми лекарственными средствами. Благодаря налаженным процессам взаимодействия с зарубежными регуляторами „Биннофарм Групп“ эффективно реализует стратегию масштабирования продуктового портфеля на международных рынках», — отметила директор по разработке и регистрации «Биннофарм Групп» Гульнара Сетдекова.

С 2023 года компания расширяет международное присутствие на рынках дальнего зарубежья — стран Юго-Восточной Азии. Регистрационные досье в соответствии с локальными требованиями и ASEAN на ряд препаратов уже готовы, начаты необходимые регуляторные процедуры для успешной подачи заявок на регистрацию и получению GMP PIC/s.

Премия Eurasian Pharma Awards отмечает реальные прорывы, вдохновляющие проекты и людей, стоящих за трансформацией фармы в регионе.

